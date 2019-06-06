Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
06.06
$
65.1243
–0.0371
€
73.3690
–0.0549
ММВБ
05.06 23:00
$
65.3950
+0.0525
€
73.3750
+0.0250
Forex
05.06 19:00
$
65.2322
–0.1104
€
73.2842
–0.1739
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.10
$
65.34
€
73.30
€
73.59
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
€
73.80
Индексы и котировки
Brent
60.78
+0.31
Золото
1331.30
+0.05
РТС
1303.35
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1231
+0.0080
22.05
1.1151
03.06
23.05
12.05
Цены на нефть растут
RT на русском
+
ещё 3
26 минут назад
Фото:
depositphotos.com
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,27%, составив $51,82 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,28% — до $60,80 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
СМИ: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране
Медведев утвердил дорожную карту «регуляторной гильотины»
Экономика
,
Рынки
,
Цена на нефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как ФРС США поможет рублю укрепиться
ЦБ оставил без лицензии еще один банк
Торговым сетям запретили возвращать продукты поставщикам
1
В России создадут «креативные хабы»
1
В жизнь россиян вернулся кризис
5
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика
Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки
Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании
Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика
Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение