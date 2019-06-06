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Цены на нефть растут 

RT на русском + ещё 3 26 минут назад
Фото: depositphotos.com
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,27%, составив $51,82 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,28% — до $60,80 за баррель.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Рынки , Цена на нефть
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