Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,27%, составив $51,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,28% — до $60,80 за баррель.