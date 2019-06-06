США начали активно вкладывать деньги в Россию

США вышли на первое место по числу инвестиционных проектов в России впервые с 2013 года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 года», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование.

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента. При этом количество инвестиционных проектов из США выросло с 19 до 33, прибавив 74 процента. На втором месте идет Германия с 24 проектами (инвестиции сократились на 14 процентов), на третьем — Китай. Количество китайских проектов упало с 32 до 19 процентов.

Согласно оценке EY, Россия занимает девятое место в десятке европейских стран, которые оказались наиболее привлекательными для иностранных инвесторов. Причинами привлекательности стали низкая инфляция и ускорение экономического роста. По данным Росстата, по итогам 2018 года экономика страны выросла на 2,3 процента. EY полагает, что стабилизация роста цен сделала возможным планирование на длительный срок.