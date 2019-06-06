ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей.

Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Банк «Прайм Финанс» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности на 1 мая банк по величине активов занимал 366 место в банковской системе России.