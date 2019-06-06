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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление операций у петербургского банка «Прайм Финанс».
Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей.
Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Банк «Прайм Финанс» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности на 1 мая банк по величине активов занимал 366 место в банковской системе России.
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