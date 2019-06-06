Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти

В данный момент в Венгрию по трубопроводу «Дружба» поступает только читая нефть, сообщил министр энергетики Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по итогам переговоров с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

Новак, передавая слова своих венгерских коллег, сказал, что в данный момент «нефть кондиционная поступает в полном объеме по территории Венгрии», передает ТАСС.

По словам министра, возможность компенсации за грязную нефть стороны тоже обсуждали, но этот вопрос больше находится в компетенции коммерческих структур.

Новак также сообщил, что в 2019 году Венгрия планирует завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей для «Турецкого потока».

Все это «позволяет говорить, что у нас относительно строительства „Турецкого потока“ и транспортировки газа европейским партнерам идет в соответствии с планами».

Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти.

Белоруссия приостанавливала прием нефти из России; также остановился транзит сырья в Европу.

В июне польская компания Orlen получила от России обещания компенсации за «грязную» нефть.