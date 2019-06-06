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Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В данный момент в Венгрию по трубопроводу «Дружба» поступает только читая нефть, сообщил министр энергетики Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по итогам переговоров с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Новак, передавая слова своих венгерских коллег, сказал, что в данный момент «нефть кондиционная поступает в полном объеме по территории Венгрии», передает ТАСС.
По словам министра, возможность компенсации за грязную нефть стороны тоже обсуждали, но этот вопрос больше находится в компетенции коммерческих структур.
Новак также сообщил, что в 2019 году Венгрия планирует завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей для «Турецкого потока».
Все это «позволяет говорить, что у нас относительно строительства „Турецкого потока“ и транспортировки газа европейским партнерам идет в соответствии с планами».
Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти.
Белоруссия приостанавливала прием нефти из России; также остановился транзит сырья в Европу.
В июне польская компания Orlen получила от России обещания компенсации за «грязную» нефть.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , Петер Сийярто , ИТАР-ТАСС
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