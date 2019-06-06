Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.35
73.16
73.40
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
72.47
Индексы и котировки Brent
60.97
+0.35 Золото
1336.10
+0.10 РТС
1316.52
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1242
+0.0091
22.05
1.1151
03.06
23.05
12.05

Крым принимает участие в ПМЭФ-2019 

РИА Новости Крым + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Интерактивный стенд Республики Крым представлен на Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал в четверг в северной столице, передает обозреватель радио "Спутник в Крыму" с места событий.
Накануне, 5 июня, в рамках ПМЭФ-2019 был проведен ряд специальных мероприятий: Российский форум малого и среднего предпринимательства, многочисленные мастер-классы, круглые столы, деловые сессии партнеров Росконгресса. Мероприятия стартового дня посетили свыше 2800 участников. Сегодня, в день официального открытия, свои площадки развернули регионы РФ, в том числе Республика Крым. Интерактивную карту полуострова с возможностями региона представила Корпорация развития РК. Также отдельно представлен стенд Крымского моста.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
РИА Новости Крым: последние новости
Саакашвили о состоянии Украины: даже "не аграрный придаток" Европы Назначен новый командующий ЧФ Украине понадобится более полувека для преодоления бедности - Всемирный банк
Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сечин предложил «вернуть рынку былое величие»
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже
Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти
Кудрин предрек российской экономике слабый рост
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение