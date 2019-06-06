Крым принимает участие в ПМЭФ-2019

Интерактивный стенд Республики Крым представлен на Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал в четверг в северной столице, передает обозреватель радио "Спутник в Крыму" с места событий.

Накануне, 5 июня, в рамках ПМЭФ-2019 был проведен ряд специальных мероприятий: Российский форум малого и среднего предпринимательства, многочисленные мастер-классы, круглые столы, деловые сессии партнеров Росконгресса. Мероприятия стартового дня посетили свыше 2800 участников. Сегодня, в день официального открытия, свои площадки развернули регионы РФ, в том числе Республика Крым. Интерактивную карту полуострова с возможностями региона представила Корпорация развития РК. Также отдельно представлен стенд Крымского моста.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.