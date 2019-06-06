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За неуплату налогов захотели преследовать бесконечно 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Верховный суд России предложил фактически отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением, которое длится, пока должник полностью не рассчитается с государством. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда, который планируется обсудить 6 июня.
Как пояснил Вадим Зарипов из «Пепеляев групп», эта инициатива не только означает отмену срока давности, но также подразумевает обратную силу закона, который даже не менялся. По его словам, если еще вчера компанию нельзя было привлечь за неуплату налога 10 лет назад, то теперь это станет возможным. При этом бизнесу придется платить не только налог, но и пеню в размере налога, а также штраф.
Согласно информации уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, почти четыре процента обратившихся к нему в 2018 году привлекались к уголовной ответственности по налоговым статьям. Хотя формально закон требует доказать наличие умысла на уклонение от уплаты, де-факто дела возбуждаются просто по факту неуплаты сумм, которые указаны в решении налоговой проверки. В результате уголовные дела заводятся на людей, которые предполагали, что действуют в соответствии с налоговым законодательством России.
Решение относительно срока давности не окончательное, и проект постановления может быть изменен, отмечает издание. Сейчас налоговое преступление считается оконченным с момента неуплаты. Пока срок давности по таким статьям в России, согласно Уголовному кодексу, составляет и для физических, и для юридических лиц два года.
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Комментарии2
Экономика , Вадим Зарипов , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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