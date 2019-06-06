Курс рубля: Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в четверг утром опустился на 10 копеек — до 65,29 рубля, курс евро снизился на 9 копеек — до 73,29 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 60,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».