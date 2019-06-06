Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.35
73.16
73.40
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
60.83
+0.12 Золото
1336.10
+0.10 РТС
1316.52
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1242
+0.0091
22.05
1.1151
03.06
23.05
12.05

Курс рубля: Рубль вырос к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара расчетами «завтра» в четверг утром опустился на 10 копеек — до 65,29 рубля, курс евро снизился на 9 копеек — до 73,29 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 60,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие» Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре» Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины»
Экономика , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже
Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти
Кудрин предрек российской экономике слабый рост
Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре»2
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение