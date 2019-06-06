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Сечин предложил «вернуть рынку былое величие» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил коллегам по отрасли "вернуть рынку былое величие", проведя параллель с лозунгом президента США Дональда Трампа.
"Единственный глобальный регулятор не только не беспристрастен, но и очевидным образом обслуживает исключительно локальные интересы. Поэтому, перефразируя небезызвестный лозунг президента Трампа [Make America great again], я хотел бы обратиться с призывом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы лозунг "Давайте вернем рынку его былое величие". Или, если хотите, "Make the market great again", — заявил Сечин.
По его мнению, энергетика как одна из наиболее глобальных отраслей стала заложницей односторонней политической повестки, и "налицо признаки расползания этой болезни на другие отрасли".
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Игорь Сечин , Дональд Трамп
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