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Воробьев заключил новое инвестиционное соглашение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума договорился о строительстве в регионе завода по производству заменителей грудного молока. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 июня.
Соглашение о сотрудничестве подписали президент компании «Мульти Нутришн Лимитед» Афшарнеджад Афшини и генеральный директор АО «ВЭБ Инфраструктура» Юрий Корсун.
Строительные работы планируется начать до конца года, на производстве будет создано 200 рабочих мест, уточнил глава региона. Мощность завода составит 15 тысяч тонн готовой продукции в год, смеси будут производиться на основе коровьего молока, собираемого с местных ферм и агропредприятий, пояснил он.
«По предварительной оценке, инвестиции в проект оцениваются в 8,7 миллиарда рублей», — рассказал Корсун.
В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Региональные власти планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Андрей Воробьев
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