США вышли на первое место по инвестициям в Россию

Компании из США в 2018 году заняли первое место по объему прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. При этом общий объем таких вложений в РФ в минувшем году падал рекордными темпами. Иностранные бизнесмены боятся новых санкций и неохотно идут в Россию.

Россия стала одной из самых привлекательных стран мира по инвестиционному климату и вошла в топ-10 государств, которые лидируют по числу проектов с участием прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. Такие данные содержатся в исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young (EY).

По итогам 2018 года Россия заняла в рейтинге компании девятое место, зарубежные инвесторы вложили деньги в 211 отечественных проектов.

Как отмечают аудиторы, инвесторов привлекли в РФ низкая инфляция и ускорение роста российской экономики до 2,3% в 2018 году.

Больше всего прямых инвестиций проекты в России получили от компаний из США. Далее в списке предприятия из Германии, Китая и Франции.

В настоящее время в России работает более 2,6 тыс. немецких предприятий, суммарный объем ПИИ которых по итогам 2018 года превысил 3,2 млрд евро. При этом, как признают исследователи, в прошлом году прямых инвестиций в экономику России пришло на 11% меньше, чем годом ранее.

Так, в 2017 году денежные средства получили 238 проектов на территории нашей страны.

Одной из причин этого является замедление темпов экономического роста в Европе. Кроме этого, данные соответствуют общеевропейской тенденции уменьшения общего числа проектов и снижения инвестиционной активности из-за намерения Великобритании выйти из состава Евросоюза

Лидером по привлечению иностранного капитала стал агропродовольственный сектор, в котором средства были вложены в 32 проекта. Затем идет производство машин и оборудования (29 проектов), химических продуктов (19 проектов), пластика (21 проект).

Самыми популярными регионами для прямых инвестиций в 2018 году остаются Москва и Подмосковье, где зарегистрирован 61 инвестиционный проект, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 25 проектов.

Третье место досталось Приморскому краю — 14 проектов.

Опубликованная в апреле 2019 года Центральным банком России статистика по прямым иностранным инвестициям за 2018 год демонстрирует более чем трехкратное снижение входящих иностранных инвестиций по сравнению с уровнем 2017 годом,

говорится в мониторинге Института экономической политики имени Егора Гайдара.

Такая динамика, по мнению авторов мониторинга, отражает ухудшение настроений иностранных инвесторов, что связано с негативными ожиданиями относительно продолжающейся санкционной политики со стороны США и ЕС, а также с наблюдавшимся в 2018 года падением спроса на российские государственные облигации.

UC Rusal и Позитивная динамика притока прямых инвестиций была зафиксирована в первых двух кварталах 2018 года, когда их суммарный уровень превысил $10,18 млрд Однако второе полугодие отмечено оттоком прямых иностранных инвестиций, что привело к совокупному снижению входящих в Россию ПИИ до $8,82 млрд по итогам 2018 года. Третий квартал характеризовался чистым оттоком инвестиций, что можно частично объяснить завершением сделок по продаже американскими инвесторами акций таких компаний, как En+ группы ГАЗ . Однако в четвертом квартале был снова зафиксирован приток ПИИ — до $1,42 млрд

При этом объем исходящих из России ПИИ сохранился на традиционно высоком уровне и превысил объем входящих инвестиций более чем в 3,6 раза.

В 2018 году ЦБ России зафиксировал наибольший, начиная с 1997 года, отток ПИИ из капитала российских компаний, составивший $6,46 млрд

В предыдущие два года наблюдался прирост участия иностранцев в капитале. Значимым источником ПИИ в 2018 году стало реинвестирование прибыли зарубежных предприятий в Россию. Эта сумма составила более $16,7 млрд Это указывает на заинтересованность зарубежных компаний, уже работавших на рынке России.

Одной из задач является привлечение ПИИ в периферийные регионы России. В частности, в 2018 году правительством были приняты меры по привлечению прямых иностранных инвестиций на Дальний Восток путем снижения инвестиционных барьеров в регионе. Одной из таких мер стало упрощение визового режима для граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона — использование электронных виз, в том числе стран для стран — потенциальных инвесторов. В первую очередь это касается тех стран, которые интересны для России с точки зрения инвестиций.