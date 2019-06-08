Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами. "Мы оцениваем все механизмы — из-за того, что односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах. Поэтому мы установили (создали) платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях", — сказал Айссами в кулуарах ПМЭФ-2019.