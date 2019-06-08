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Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
"Мы оцениваем все механизмы — из-за того, что односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах. Поэтому мы установили (создали) платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях",
— сказал Айссами в кулуарах ПМЭФ-2019.
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Экономика , Рынки , РИА Новости
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