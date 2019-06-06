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Голодец открыла выставку «Неотчуждаемое» в рамках ПМЭФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Ольга Голодец открыла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума выставку "Неотчуждаемое", где представлены работы людей с особенностями развития.
"Это замечательная инициатива. Эта выставка — пример того, что все люди могут творить, и мы можем сделать искусство максимально приближенным к тем людям, которых мы называем людьми с ограниченными возможностями. Часто оказывается, что их возможности превосходят по креативности возможности других людей", — отметила Голодец на открытии, которое прошло на площадке лаборатории "Инносоциум".
Проект "Неотчуждаемое" знакомит аудиторию с художниками, которые в силу разных причин имеют физические и ментальные особенности. "Они родились еще в том обществе, которому важно, сколько у тебя рук и ног, и умеешь ли ты считать в столбик. Наши авторы в определенной степени — люди из будущего, которых мы пока плохо понимаем. Искусство, которое они создают, — это их язык общения с нами, попытка вырваться из социальной изоляции", — говорится в описании экспозиции.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Ольга Голодец , ИТАР-ТАСС
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