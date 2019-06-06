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Венесуэла должна России 3,5 млрд долларов 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Долг Венесуэлы перед Россией составляет 3,5 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, Каракас обслуживает все свои кредитные обязательства в полном объеме.
Российский лидер отметил, что кризис в Венесуэле должен быть решен народом этой страны, как и политическая судьба президента Николаса Мадуро. Путин осудил санкции против Каракаса, от которых страдают и люди, и мировая экономика.
«Нельзя вмешиваться во внутренние дела, тем более нельзя применять меры санкционного характера, потому что страдают от этого, как правило, миллионы простых граждан, которые к властям-то не имеют никакого отношения. Мировая экономика страдает. Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле. То что? С кем борются-то? С Мадуро или с населением? Поэтому мы не одобряем, а, наоборот, осуждаем такие действия», — сказал Путин.
Он заявил, что США относятся к Венесуэле как к своему «заднему двору» и выразил недоумение этой позицией. «Вот нравится Мадуро кому-то, не нравится, но говорить о том, что возможно вмешательство, в том числе военное, в Венесуэлу — хорошо это или плохо? Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент — это ее „задний двор“? Какой пример в таких случаях Соединенные Штаты подают другим странам?», — сказал Путин, передает РИА Новости.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Комментарии3
Экономика , Николас Мадуро , Владимир Путин , РИА Новости
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