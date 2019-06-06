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Над Украиной нависла угроза остаться без газа 

Lenta.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: ТАСС
На Украине закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств на закупку топлива. Такое заявление глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сделал на своей странице в Facebook.
По его словам, «"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне"», в связи с этим Украины закупает дополнительные объемы газа. По состоянию на 1 июня в рамках подготовки к отопительному сезону компания уже закупила на 20 процентов больше газа, чем годом ранее. Как сообщил Коболев, если темпы закупки сохранятся, то к началу отопительного сезона «Нафтогаз» выйдет на необходимый уровень запасов, «и позиция Украины в переговорах будет защищена».
Однако этому плану может помешать нехватка средств на закупку топлива. Причиной этого, в частности, является требование украинского правительства до конца июня направить 90 процентов прибыли компании на дивиденды. «Если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно», — написал Коболев.
Газ для отопительного сезона хранится в подземных хранилищах. В случае отсутствия в ПХГ топлива украинская газотранспортная система столкнется с техническими проблемами, так как в хранилищах находится и активный, и буферный газ. Первый является отбираемым и используется в период потребления, второй — минимальный необходимый технологический объем, который не подлежит отбору, поскольку находится в ПХГ для обеспечения его стабильной работы.
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