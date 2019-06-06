Нехватка газа: глава «Нафтогаза» рассказал о возможных проблемах к зиме

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил об опасности нехватки средств на закупку газа к зимнему сезону.

На своей странице в Facebook Коболев написал , что «Нафтогаз» активно готовится к зиме и закупает дополнительные объемы газа для закачки в подземные хранилища. По его словам, по состоянию на 1 июня Украина закупила на 20% больше газа, чем годом ранее. Если темпы закупки сохранятся, к новому отопительному сезону запасы будут пополнены до необходимого уровня.

Коболев отметил, что намеченные планы могут сорваться из-за нехватки средств.

В качестве первой причины нехватки средств Коболев назвал долг «Нафтогазу» в размере 61,4 млрд гривен со стороны производителей тепла и компаний по реализации газа населению. Он отметил, что долг вдвое превышает необходимую для закупки необходимого объема газа сумму.

Вторая причина, по словам Коболева, заключается в требовании украинского правительства направить 90% прибыли «Нафтогаза» на дивиденды.

По словам главы компании, проблему с ликвидностью нужно решить в ближайшие недели, иначе закупить достаточное количество газа будет уже невозможно.