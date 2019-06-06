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Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви мэра Москва Сергея Собянина "перекапывать Москву". Трансляцию мероприятия вела газета "Ведомости".
Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий. Глава Сбербанка поинтересовался, не было ли бы эффективнее решать эти проблемы другими способами, а деньги тратить на социальною политику.
Собянин привел в пример московскую интеллектуальную транспортную систему, улучшившую столичную дорожную инфраструктуру на 15 процентов.
"Дорогая штучка. Чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около триллиона рублей. И перекопать весь город, что физически невозможно", — объяснил мэр.
"Ну, вы любите это", — пошутил Греф.
Аудитория встретила эти слова смехом и аплодисментами.
Затем, говоря о развитии частного бизнеса, Собянин заявил, что не развивающиеся компании становятся банкротами
"Сбербанка это не касается, потому что он монополист. Он может не развиваться, ничего с ним не случиться", — с улыбкой добавил он.
"Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, и мэр тоже", — ответил Греф.
Столичный мэр не согласился с этим заявлением, отметив, что "любит" Сбербанк и уверен в его устойчивости.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Экономика , Сергей Собянин , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России , Ведомости , РИА Новости
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