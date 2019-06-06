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Иностранные инвесторы на ПМЭФ оценили влияние торговых войн на рост мировой экономики 

ТАСС 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Торговые войны могут замедлить рост мирового ВВП на 2 п.п., считают иностранные инвесторы. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам встречи инвесторов с президентом России Владимиром Путиным.
"Также все отметили, что очень важно, что Россия выступает за позитивное развитие мировой экономики в рамках ВТО, за то, чтобы не было торговых войн, которые имеют значительный риск для того, чтобы замедлить мировой ВВП", — отметил он.
Дмитриев обозначил, что инвесторы обеспокоены теми торговыми войнами, которые происходят. По его словам, на встрече с главой российского государства обсуждалось, что торговые войны могут снизить рост мирового ВВП на 2 п.п., что, в свою очередь, было бы крайне негативно для всей мировой экономики.
По словам Дмитриева, во встрече с президентом РФ приняли участие крупнейшие инвесторы мира, которые управляют капиталом в общем объеме более $15 трлн, что составляет 20% от всех мировых активов.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Экономика , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , ВТО , Российский фонд прямых инвестиций
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