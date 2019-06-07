Глава AmCham сожалеет, что Калви не отпустили на ПМЭФ

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко выразил сожаление, что основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не отпустили в Петербург на Международный экономический форум.

"Было бы хорошо, если бы его допустили, но этого не случилось", — сказал Родзянко РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Я продолжу поднимать вопрос о Калви в разговорах с российскими официальными лицами, и не только о его неприезде на форум, но и о процессе в целом", — подчеркнул Родзянко.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на форум.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.