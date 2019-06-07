России предрекли новую перестройку 

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что перестройка может повториться в России, передает корреспондент «Газеты.Ru». Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2019.
Говоря о нацпроектах, он напомнил, как в начале 80-х годов было необходимо ускорить темпы экономического роста и началась перестройка.
«Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», — заявил Шохин.
Шохин также назвал одну из ключевых проблем, которые беспокоят деловые круги — это неопределенность в отношениях бизнеса и правоохранительных органов.