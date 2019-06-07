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России предрекли новую перестройку 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что перестройка может повториться в России, передает корреспондент «Газеты.Ru». Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2019.
Говоря о нацпроектах, он напомнил, как в начале 80-х годов было необходимо ускорить темпы экономического роста и началась перестройка.
«Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», — заявил Шохин.
Шохин также назвал одну из ключевых проблем, которые беспокоят деловые круги — это неопределенность в отношениях бизнеса и правоохранительных органов.
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Экономика , Видео , ПМЭФ-2019 , Александр Шохин , Российский союз промышленников и предпринимателей , МВД , Газета.Ru
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