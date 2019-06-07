США и Китай ждет «столетняя война»

Противостояние США и Китая принимает затяжной характер. Некоторые западные эксперты уже допускают, что Поднебесная может занять лакуну, образовавшуюся после распада Советского Союза. Международный терроризм оказался неадекватным замещением, а современный Китай отлично подходит на роль идеологического, военного и экономического врага.

Повсеместное соперничество с КНР приобретает статус организующего принципа экономической, внешней политики, а также политики безопасности США, полагают, в частности, эксперты The Financial Time. Главная цель — сохранение доминирующей позиции Америки, контроль над Китаем или отделение от него. И поэтому Вашингтон ведет с Пекином переговоры по принципу «прав тот, кто сильнее». Китай, в свою очередь, мог бы пойти на частичные уступки, но не готов жертвовать своим технологическим развитием.

В этих условиях надежды на «примирение сторон» тают буквально на глазах. И в определенный момент каждому придется занять чью-то сторону или попытаться сохранить нейтралитет. Все это рискует превратить управляемые, хотя и непростые отношения во всеобъемлющий конфликт безо всяких причин.

Российские власти тоже, похоже, запасаются попкорном в ожидании продолжения этого «политического сериала». Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что спор США и Китая — более серьезный и глубокий процесс, чем торговая война.

«Это, я бы даже сказал, столкновение двух платформ развития, технологий, принципов организации, госуправления, принципов, как экономика выстраивается, как культурно-идеологическая сфера выстраивается, поэтому это только начало долгосрочного процесса, и мы это еще десятилетия будем видеть, и это будет накладывать отпечаток на всю мировую экономику», — подчеркнул он.

Холодной войны не будет, но станет горячо

Говорить о новой холодной войне, в которой противовесом США будет выступать Китай, пока все же не стоит, в силу того, что их противостояние сфокусировано не в военно-политической, а в экономической сфере, но торговая борьба в ближайшее время продолжится, и будет нарастать, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский

«В том, что какие-то глобальные договоры будут подписаны, я сильно сомневаюсь. Из США ежегодно утекает 400 с лишним миллиардов долларов торгового дефицита. Это говорит о том, что Китай просто поднимается за счет США. В США это понимают, они хотят это прекратить, а Китай не хочет. Но у них такой симбиоз, который не позволяет все это быстро закончить», — поясняет он.

Китай, в частности, является крупнейшим держателем американского долга, который он тоже деть никуда не может, напоминает эксперт. КНР может только ослаблять курс юаня, что и собирается делать. Но в ответ США будет вводить еще более жесткие санкции — такие жесткие, которые России и не снились. И в итоге Китай все-таки проиграет, прогнозирует аналитик. По сути, дальнейшая эскалация этого конфликта будет означать конец глобализации, которая как раз нужна КНР.

«На самом деле, это большой тренд на американский изоляционизм, который сфокусирован не только на Трампе. Почему за него проголосовали? Очень многие штаты США теряли на том, что рабочие места и производства утекали в Китай. Вот этот процесс сейчас развернули, и Китаю предстоят очень тяжелые годы», — добавляет Вязовский.

Гонки со временем

Директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын полагает, что именно Китай сейчас затягивает переговоры в попытке выиграть время, а претензии США вполне обоснованны. Оборот торговли между странами составляет 600 млрд долларов, при этом Китай поставляет в США продукции на 500 млрд долларов, а США в Китай — только на 100 млрд долларов.

«Президент США Дональд Трамп хотел лишь сбалансировать торговый оборот с Китаем, но для этого Китаю придется снижать пошлины на американские товары и открывать финансовые и другие рынки страны, чего Китай делать не хочет», — отмечает эксперт.

Если США встанут «в позу» и вообще введут эмбарго на китайские товары и сведут любые торговые связи к минимуму, для китайской экономики наступят тяжёлые времена, соглашается он с коллегой. При этом, конечно же, может наступить экономический кризис, предупреждает аналитик, но США смогут его пережить, а вот Китай вряд ли, так как уже никто не будет обеспечивать спрос на китайские товары и, в свою очередь, давать рабочие места миллиардной китайской нации.

«Если порассуждать дальше, то США смогут обеспечить морскую блокаду Китаю, имея превосходство в военном морском флоте. После чего, Китай быстро согласится на все условия США, но уже с другим правительством, однако это уже самый крайний случай развития событий», — добавляет эксперт.

В ожидании выборов

Отношения США и Китая портятся, однако при необходимости ситуацию можно будет разрешить и вернуть все в прежнее русло, допускает ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Вопрос вероятности такого сценария будет зависеть от правящих лиц.

«В 2020 году пройдут президентские выборы в Америке. Если Трампа поддержит большинство избирателей, то, более вероятно, что пропасть между Америкой и Китаем будет расти. А если на выборах победит другой кандидат, то это станет этапом для восстановления экономических взаимосвязей на условиях, которые были до 2018 года», — поясняет эксперт.

У Трампа назревает одна глобальная проблема: в течение ближайшего года начнется мировая рецессия — все экономические индикаторы на это указывают, развивает тему Вязовский. Конечно, поначалу американцы будут ее бенефициарами, потому что к ним побежит капитал, а первый удар придется по развивающимся экономикам.

«Но на самом деле история показывает, что потом происходит спад и в США. И если рецессия застанет Трампа в период избирательной кампании, он может проиграть», — говорит аналитик.

Эксперимент радикальных решений по отношению к основным торговым партнерам даст выхлоп уже к середине следующего года, полагает Сальникова, и тогда всем станет понятно, насколько успешным оказался бизнес подход американского президента в правлении государством.