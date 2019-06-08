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ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира 

РИА Новости + ещё 11 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.
"Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников: форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мир", — сказал он.
Кобяков отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Антон Кобяков , ООН , РИА Новости
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