ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков "Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников: форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мир", — сказал он. Кобяков отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.