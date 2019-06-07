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Путин заявил о кризисе в международной торговле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 25 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что современная модель международных торговых отношений находится в кризисе, несмотря на формальный рост глобальной экономики.
Глава государства констатировал, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, происходят торговые войны и растет протекционизм, передает РИА «Новости».
Путин заявил, что созданная в XX веке модель глобального развития все меньше соответствует современным экономическим реалиям.
При этом развитие России не может происходить вне глобального контекста, сказал президент.
«Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что прежние модели развития давали фору странам Запада, но с ростом конкуренции они «заговорили на языке санкций».
Ранее Всемирный банк предупредил о нарастающих рисках для мировой экономики и о замедляющихся темпах роста мировой торговли в 2019 году.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Владимир Путин , Всемирный Банк , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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