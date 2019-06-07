Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.25
73.30
73.43
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
72.47
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0086
23.05
1.1181
03.06
23.05
12.05

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейских параметров показателей качества жизни 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия в ближайшие годы должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям, отражающим качество жизни и благополучие людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс. ; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
"Наша задача — в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейских параметров показателей качества жизни Глава РФПИ не стал говорить, обсуждалось ли дело Калви на встрече Путина с инвесторами Отделение банка "Взаимодействие" в Новосибирске прекратило клиентские операции
Экономика , ПМЭФ-2019 , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: Россия должна достичь европейского уровня жизни2
Путин призвал ослабить контроль за бизнесом1
Регистрация недвижимости в Крыму станет беспошлинной
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес101
В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома»1
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение