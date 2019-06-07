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Товарооборот России со многими странами растет, отметил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Товарооборот России со многими странами растет, несмотря на все попытки помешать этому, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Где наше место? В борьбе за справедливые демократические принципы развития международных экономических связей. Как вы знаете, у нас с Китаем развиваются отношения, с другими странами — тоже, несмотря на все попытки чему-то помешать, товарооборот, слава Богу, пока растет",
— сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, отвечая на вопрос о месте России в экономическом противостоянии США и Китая.
При этом он подчеркнул, что если сегодняшние тенденции в международных экономических отношениях сохранятся, это будет плохо для всех.
"Мы, конечно, будем стараться выстраивать отношения на основе равноправия и на тех принципах, о которых я говорил в своем выступлении", — уточнил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Экономика , Владимир Путин , РИА Новости
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