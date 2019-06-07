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Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки в III квартале 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Снижение ключевой ставки ЦБ произойдет в третьем квартале текущего года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме.
Он добавил, что вероятность снижения ключевой ставки регулятором в июне на 0,25 п. п. также возможна.
"На ближайшем заседании ключевая ставка может быть снижена на 0,25 п. п., но больше шансов, что это произойдет в третьем квартале текущего года", — сказал он.
Аксаков также прогнозирует экономический рост в России к концу 2019 года на уровне 1,3-1,5%. По мнению депутата, торможение экономики в первой половине этого года было связано со слабой работой по национальным проектам. Он считает, что развитие 13 проектов, в том числе инфраструктурных, будет стимулировать экономический рост в дальнейшем.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов рассматривать возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время.
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Комментарии1
Экономика , Рынки , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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