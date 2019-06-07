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Объем привлеченных Ленобластью инвестиций на ПМЭФ достиг 1 трлн рублей 

МетаГазета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019 года Ленинградская область привлекла почти 1 трлн рублей инвестиций. Как сообщила пресс-служба областного правительства, это стало рекордным показателем. До сих пор ни один российский регион не подписывал столько инвестиционных соглашений за всю историю ПМЭФ.
В целом на стенде Ленобласти было подписано 45 соглашений. Инвестиционный портфель региона пополнился на общую сумму 999,6 млрд рублей. В ходе реализации заявленных проектов будет создано более 9300 рабочих мест. Самым масштабным стал проект строительства в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа компании ООО «РусХимАльянс». Инвестиции на эти цели заявлены в объеме 750 млрд рублей.
Кроме того, ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» в Кингисеппе вложит в расширение производства 162 млрд рублей, «Новотранс» — 46,5 млрд рублей в строительство терминала в Усть-Луге, «Технотранс» — 13 млрд рублей в портовые мощности по хранению зерна в Выборгском районе, а «СПК Высоцк» — 24 млрд рублей в портовый комплекс по перевалке угля. Среди других проектов: строительство вагоноремонтного завода «Новотранс» (1,5 млрд рублей) и производственного корпуса фармацевтической компании ООО «Глория» (1 млрд рублей), создание производства упаковки из гофрированного картона ООО «ТД ТрансПак» (600 млн рублей) и технопарка Smart Industrial Park AIRA (700 млн рублей).
Помимо инвестсоглашений правительство Ленобласти заключило договоры с вузами о подготовке квалифицированных кадров для будущих производств.
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