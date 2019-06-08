Бизнес обсудил на ПМЭФ инвестиции в будущее России через нацпроекты

Национальные проекты стали ключевой темой дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Реализацию нацпроектов обсуждали с различных точек зрения: со стороны власти, общества и бизнеса. При этом бизнес на протяжении всего форума проявлял активный интерес к нацпроектам.

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, что стало новым рекордом, заявил на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков . Он добавил, что в ходе ПМЭФ подробнейшим образом были обсуждены национальные проекты. По мнению бизнеса, нацпроекты уже сейчас становятся драйвером экономического роста, отметил Кобяков. "В ближайшее время стратегической задачей для России будет реализация национальных проектов, которые уже по оценке участников форума становятся драйвером экономического роста. Конечно, много еще в этом направлении предстоит поработать, но бизнес оценивает это именно так. И это подстегнет те структурные изменения, о которых говорят уже на протяжении, наверное, уже пять лет", — сказал Кобяков.

Президент "Деловой России" , председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" на полях ПМЭФ-2019 отметил, что возможность поучаствовать в реализации нацпроектов уникальна и бизнесмены не хотят ее упускать, однако им нужны гарантии стабильности. "Для того, чтобы в чем-то участвовать, нужно очень хорошо понимать, в чем именно ты принимаешь участие, и как это работает. Мы неоднократно говорили, и президент нас в этом поддерживает: правила игры для бизнеса должны быть стабильны", — сказал он.

Иностранные инвесторы видят потенциал

Национальные проекты уже сейчас являются привлекательными для иностранных инвесторов. В рамках ПМЭФ 6 июня состоялся рабочий обед президента РФ Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече были представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Была крайне успешная встреча президента с инвесторами, которые управляют капиталом в 15 трлн долларов. Они действительно подтвердили свой интерес к национальным проектам на основе того, что они уже с нами сделали много доходных хороших инвестиций и они видят потенциал реализации национальных проектов", — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе выступления на одной из сессий форума.

Иностранные инвесторы заинтересованы в перспективных проектах, поэтому приезжают на ПМЭФ и охотно ждут встречи с Владимиром Путиным, добавил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . "Что касается инвестиций в наши национальные проекты. Меня сейчас на ходу корреспонденты окружили, атаковали вопросами, почему иностранные инвесторы охотно едут в Россию, ждут встречи с нашим президентом? Я ответил, что люди, которые управляют в совокупности 15 трлн долларов США, вряд ли бы поехали в Петербург на форум, если бы не видели перспектив и каких-то выгод для себя. Но если ты получаешь в среднем 15% доходности от всех проектов, которые через РФПИ проходят, ну, извините за моветон, какой дурак откажется от таких перспективных и выгодных с финансовой точки зрения проектов?" — сказал Иванов.

При этом важно, чтобы и российские инвесторы вкладывали в национальные проекты, подчеркнул Дмитриев. Он отметил, что инвесторы должны хотеть проводить капиталовложение в проекты, их нельзя заставить это делать. "Очень важно, чтобы государство понимало, что именно эти люди, эти бизнесы создают основу роста, государство дает им только возможности и условия, но если не будет предпринимателей, которые будут создавать бизнес, то и роста не будет", — уверен глава РФПИ.

Рецепт эффективности

Успешность национальных проектов зависит в том числе и от степени вовлеченности бизнеса в их реализацию, а эффективное взаимодействие предпринимателей и государства на пути к достижению национальных целей развития позволит изменить характер российской экономики и снизить зависимость от цен на нефть.

По мнению Кирилла Дмитриева, нацпроекты не должны превратиться в концептуальный набор целей и ориентиров, а должны стать созидательными историями при участии успешных бизнесменов. По словам Дмитриева, для того, чтобы сделать нацпроекты эффективными, необходимо, чтобы государство вовлекало бизнес в их реализацию, предоставляя столько поддержки, чтобы минимизировать свои вложения и обеспечить доходность бизнеса.

По мнению главы РФПИ, часть средств государство должно вкладывать самостоятельно в те проекты, куда нельзя привлечь инвесторов, например при строительстве стратегических объектов, в доходные проекты можно привлекать инвесторов без всякой поддержки государства, а малодоходные проекты государство должно дать 20-40% господдержки, чтобы 60-80% средств пришло от иностранных инвесторов, которые бы вложили средства в проекты и развили свой бизнес.

"Как сделать национальные проекты эффективными? Государство должно давать ровно столько поддержки, чтобы минимизировать свои вложения, но при этом инвесторы бы получали свою минимальную доходность и тогда все будет более контролируемо и правильно", — резюмировал Дмитриев.

Доверие бизнеса

Андрей Гурьев. Необходимым условием для инвестирования бизнеса в нацпроекты является не только финансовая мотивация, но и доверие. Предприниматели вкладывают средства, если уверены, что инвестиционный проект будет эффективно реализован. "Мы сами активно инвестируем в нашу отрасль, в наше развитие. В последние пять лет мы инвестировали 150 млрд рублей, и для меня каждый проект и каждая инвестиция — это сотни миллионов долларов, если я их вымучиваю из себя и должен быть уверен, что они будут реализованы и будут реализованы эффективно, то, когда я получаю список неких проектов, я должен быть уверен, что они прошли конкретный фильтр такой же мощный, какой они прошли у меня в компании", — сказал генеральный директор "ФосАгро"

По словам председателя правления "СИБУР Холдинг" Дмитрия Конова, инвестиционные проекты должны проходить через определенный фильтр. При этом уровень подготовленности проекта, реализуем он или нет, нельзя понять на уровне идеи. Это можно сделать лишь через какое-то время, подготовив документацию, проектирование, проанализировав, сколько на самом деле в этот проект придется потратить денег и будет ли он успешным. "Наш опыт с РФПИ — это правильное выстраивание фильтров, правильное выстраивание контроля реализации проектов. И я уверен, что это применимо к любым проектам. И РФПИ или не РФПИ, но по национальным проектам эту этапность, эти фильтры и этот контроль тоже нужно выстраивать", — пояснил он.

По нацпроектам предстоит еще очень много работы, и по ряду нацпроектов еще не хватает информации, а многие из них могут быть структурированы гораздо лучше, добавил Кирилл Дмитриев. РФПИ видит возможность замещения госсредств примерно в 30% проектов, сказал глава фонда. "Мы видим то, что сейчас есть некая недооценка роли бизнеса и недопонимание того, что бизнес должен сам быть мотивирован и хотеть инвестировать в различные проекты", — сказал Дмитриев.

Нацпроекты — это история про созидание

Участники ПМЭФ обратили особое внимание на то, что в национальных проектах значительную роль должен играть бизнес и предпринимательство. Необходимо, чтобы бизнес вовлекался в нацпроекты на конкурентной основе, чтобы российские компании создавали новые рынки, заявил в ходе сессии президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев . По его словам, необходимо создавать новые сегменты экономики, в которых на первом этапе предоставлялось бы гораздо больше льгот и больше стимулов, чем в других секторах, и тогда российская экономика выйдет на тот рост, на который нацелены нацпроекты. "У нас у всех с вами, кто связывает свою жизнь с Россией, каких-то больших выборов нет: мы или изменим характер нашей экономики или всегда будем зависеть от цены на нефть. Поэтому у нас другой судьбы нет, нам нужны национальные проекты, нам нужно сильное государство, и нам нужен активный частный бизнес, и нам нужно взаимное сотрудничество и доверие", — отметил Кузяев.

Национальные проекты должны стать созидательной историей, в которой принимают участие те люди, которые на практике участвуют в развитии российской экономики, считает Кирилл Дмитриев. "Очень важно, что на этой панели прозвучал этот голос бизнеса. Потому что абсолютно две различные перспективы. Какой-то там макроэкономист, он сидит у себя в офисе, он смотрит на таблички, для него 10 млрд сюда, 20 млрд туда — это табличные цифры. А для людей, которые строили в различных регионах страны бизнес, вкладывали свои деньги, рисковали, ошибались, строили, нанимали людей, это другая история. Это история про созидание, это история про сложности, это история про мозг, про ум, про анализ. И поэтому эти люди должны быть вовлечены в нацпроекты. И нашу миссию, которую мы видим как РФПИ, — это максимально содействовать этому, как для иностранных, так и для российских инвесторов, чтобы нацпроекты не превратились в концептуальные таблички, а действительно в созидательные истории при участии успешных бизнесменов, присутствующих здесь, и других", — сказал Дмитриев.