Орешкин: Россия и Белоруссия ведут обсуждение возможности создания единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

"Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", — сказал Орешкин.

Министр торговли Белоруссии в своей очереди отметил, что в самом союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.