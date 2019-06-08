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Орешкин: Россия и Белоруссия ведут обсуждение возможности создания единой валюты 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.
"Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", — сказал Орешкин.
Министр торговли Белоруссии в своей очереди отметил, что в самом союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.
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Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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