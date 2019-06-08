ПМЭФ: на Сахалине постоят ледовую арену и спорткомплекс

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Сахалинской области договорилось о строительстве деловых и спортивных объектов в регионе, передает телеканал «МИР 24».

В Южно-Сахалинске возведут ледовую арену и многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил на ПМЭФ о проектировании метро для Ростова-на-Дону. Он отметил, что в планах и подземные, и наземные станции. Деньги на строительство возьмут из бюджета, а также привлекут к проекту частных инвесторов. Проектировать подземку начнут в 2020 году.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».