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ПМЭФ: на Сахалине постоят ледовую арену и спорткомплекс 

Мир24 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
На Петербургском международном экономическом форуме правительство Сахалинской области договорилось о строительстве деловых и спортивных объектов в регионе, передает телеканал «МИР 24».
В Южно-Сахалинске возведут ледовую арену и многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил на ПМЭФ о проектировании метро для Ростова-на-Дону. Он отметил, что в планах и подземные, и наземные станции. Деньги на строительство возьмут из бюджета, а также привлекут к проекту частных инвесторов. Проектировать подземку начнут в 2020 году.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».
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