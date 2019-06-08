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Губернатор Окинавы обсудил на ПМЭФ сотрудничество с Россией в сфере медицинского туризма 

ТАСС 8 июня 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Возможности сотрудничества в сфере медицинского туризма стали темой бесед губернатора Окинавы Дэнни Тамаки с представителями властей российских регионов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сам губернатор рассказал в субботу ТАСС.
"Помимо участия, собственно, в форуме мы встречались с представителями администрации Санкт-Петербурга, с комитетом внешних связей, в также с представителями нескольких других областей, — сказал Тамаки. — Префектура Окинава является центром туризма, поэтому на нашей встрече переговоры были посвящены тому, каким образом можно привлечь туристов. Каким образом развивать контакты в области туризма, экономики и культуры и обмениваться связанной с этим информацией".
"Обсуждали предложения, полученные с российской стороны, возможности развивать медицинский туризм. То есть использовать возможности передовых медицинских технологий, которые есть на Окинаве", — обратил внимание губернатор.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Правительство Санкт-Петербурга , ИТАР-ТАСС
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