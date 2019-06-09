Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики

Итоговое коммюнике министров финансов и председателей центробанков стран "двадцатки" посвящено рассмотрению рисков, которые несут для роста мировой экономики внешнеторговые противоречия США и Китая, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Во второй половине этого года наметилось восстановление роста мировой экономики, но существуют риски снижения", — говорится в коммюнике.

Рост мировой экономики показывает признаки стабильности, с конца текущего и к 2020 году есть тенденция к постепенному подъему, говорится в документе.

Однако, отмечает документ, многое зависит от того, чтобы "напряженность в сфере внешней торговли не оказала влияния на экономику". В этом нашло отражение высказанное всеми участниками опасение относительно влияния внешнеторгового противостояния США и Китая на мировую экономику. В частности, Япония как страна председатель настаивала на вынесение проблемы на многосторонне обсуждение, что позволило бы уйти от обострения двустороннего противостояния. Эта позиция нашла свое отражение и в пункте о том, что " когда мы оцениваем внешнеэкономическое сальдо, необходимо учитывать внешнюю торговлю сервисами, баланс доходов и другие структурные факторы".

В коммюнике высказано "опасение относительно степени прозрачности инвестиций в развивающиеся экономики", подчеркнута необходимость инфраструктурных инвестиций с учетом существующих долгов этих стран.

Отдельное внимание уделено необходимости усиления регулирования компаний, работающих в сфере криптовалют в форме их регистрации и лицензирования. Нашла отражение и внесенная по предложению Японии тема о влиянии старения общества на экономику, сферу найма и рынок рабочей силы.