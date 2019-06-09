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Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итоговое коммюнике министров финансов и председателей центробанков стран "двадцатки" посвящено рассмотрению рисков, которые несут для роста мировой экономики внешнеторговые противоречия США и Китая, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Во второй половине этого года наметилось восстановление роста мировой экономики, но существуют риски снижения", — говорится в коммюнике.
Рост мировой экономики показывает признаки стабильности, с конца текущего и к 2020 году есть тенденция к постепенному подъему, говорится в документе.
Однако, отмечает документ, многое зависит от того, чтобы "напряженность в сфере внешней торговли не оказала влияния на экономику". В этом нашло отражение высказанное всеми участниками опасение относительно влияния внешнеторгового противостояния США и Китая на мировую экономику. В частности, Япония как страна председатель настаивала на вынесение проблемы на многосторонне обсуждение, что позволило бы уйти от обострения двустороннего противостояния. Эта позиция нашла свое отражение и в пункте о том, что " когда мы оцениваем внешнеэкономическое сальдо, необходимо учитывать внешнюю торговлю сервисами, баланс доходов и другие структурные факторы".
В коммюнике высказано "опасение относительно степени прозрачности инвестиций в развивающиеся экономики", подчеркнута необходимость инфраструктурных инвестиций с учетом существующих долгов этих стран.
Отдельное внимание уделено необходимости усиления регулирования компаний, работающих в сфере криптовалют в форме их регистрации и лицензирования. Нашла отражение и внесенная по предложению Японии тема о влиянии старения общества на экономику, сферу найма и рынок рабочей силы.
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. По итогам принято совместное заявление. Россию на форуме представляла заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
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Комментарии
Экономика , Сергей Сторчак , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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