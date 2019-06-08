Белоусов назвал три опасности бурного потребительского кредитования

Бурный рост потребительского кредитования в России таит в себе три опасности для экономики: вытесняется или ограничивается инвестиционное кредитование, нагрузка на доходы населения пусть и не запредельная, но достаточно высокая, стимулируется рост импорта, заявил РИА Новости помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования — его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.

Белоусов высказал мнение, что угроза рецессии в российской экономике из-за бурного роста потребкредитования пока минимальна, но нужно потихонечку его "закручивать", и перечислил имеющиеся риски.

"Первая опасность состоит в том, что потребительские кредиты в условиях достаточно жестких регуляторов, которые сейчас применяет ЦБ, в том числе в связи с переходом на "Базель III", по сути дела вытесняют или ограничивают инвестиционные кредиты. Они получились, как сообщающиеся сосуды. Это первое", — сказал Белоусов.

"Второе. Потребительские кредиты создают нагрузку на доходы населения. Она не запредельная и не критичная, тем не менее она достаточно высока. Третье — это то, что потребительские кредиты стимулируют импорт, так получается. Но это ограниченно относится к ипотеке", — продолжил помощник президента.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.