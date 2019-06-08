Концерн «Калашников» представил свою франшизу в рамках ПМЭФ‐2019

«Калашников» привез на ПМЭФ свою франшизу. На форуме концерн стал официальным партнером Росконгресса, организовал стрелковый турнир и подписал несколько соглашений, в том числе с ПАО «Россети»

»Презентовали совершенно новую франшизу Большого стрелкового центра «Калашников», который представили здесь и о котором пытались рассказать максимально широкому кругу инвесторов — как российских, так и зарубежных», — поделился глава концерна.

На стенде «Калашникова» были представлены хорошо узнаваемые образцы, а само он стал точкой притяжения на ПМЭФ. По словам Дмитриева, посещение стенда в первую очередь предполагало общение.

«Наш стенд — это, в первую очередь, точка для общения. Единственное, что мы сегодня всерьез презентовали — это дополнительную развлекательную систему, которую будем встраивать в наши стрелковые центры по франшизе», — пояснил гендиректор «Калашникова».

Комментируя заключенное соглашение с «Россетями», Владимир Дмитриев пояснил, что «речь идет о создании системы комплексной безопасности» и ее полной автоматизации.

«Чтобы по максимуму отказаться от использования человеческого труда, чтобы информация о каких-то противоправных действиях максимально быстро собиралась, анализировалась и передавалась соответствующей службе быстрого реагирования», — заметил руководитель концерна.

Он назвал ПМЭФ уникальной площадкой, где потенциальный производитель или продавец может наладить общение с клиентом. Форум для «Калашникова» прошел насыщенно: времени передохнуть, признался Дмитриев, попросту не было.