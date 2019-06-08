«Калашников» привез на ПМЭФ свою франшизу. На форуме концерн стал официальным партнером Росконгресса, организовал стрелковый турнир и подписал несколько соглашений, в том числе с ПАО «Россети».
Об участии предприятия в Петербургском международном экономическом форуме агентству «Экономика сегодня» рассказал гендиректор АО «Концерн „Калашников“ Владимир Дмитриев. Сам форум он назвал „очень интересным“.
»Презентовали совершенно новую франшизу Большого стрелкового центра «Калашников», который представили здесь и о котором пытались рассказать максимально широкому кругу инвесторов — как российских, так и зарубежных», — поделился глава концерна.
На стенде «Калашникова» были представлены хорошо узнаваемые образцы, а само он стал точкой притяжения на ПМЭФ. По словам Дмитриева, посещение стенда в первую очередь предполагало общение.
«Наш стенд — это, в первую очередь, точка для общения. Единственное, что мы сегодня всерьез презентовали — это дополнительную развлекательную систему, которую будем встраивать в наши стрелковые центры по франшизе», — пояснил гендиректор «Калашникова».
Комментируя заключенное соглашение с «Россетями», Владимир Дмитриев пояснил, что «речь идет о создании системы комплексной безопасности» и ее полной автоматизации.
«Чтобы по максимуму отказаться от использования человеческого труда, чтобы информация о каких-то противоправных действиях максимально быстро собиралась, анализировалась и передавалась соответствующей службе быстрого реагирования», — заметил руководитель концерна.
Он назвал ПМЭФ уникальной площадкой, где потенциальный производитель или продавец может наладить общение с клиентом. Форум для «Калашникова» прошел насыщенно: времени передохнуть, признался Дмитриев, попросту не было.