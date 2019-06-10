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Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ 

Газета.Ru + ещё 5 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Товарооборот между двумя странами за 2018 год вырос на 17%», — сказал Орешкин.
По его словам, Москва и Токио реализовали несколько крупных инвестиционных проектов.
Он также добавил, что речь идет о плане Абэ по российско-японскому сотрудничеству, который состоит из 8 пунктов.
Ранее сообщалось, что Россия и Япония ведут переговоры по смягчению визового режима.
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