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Петербург заключил на ПМЭФ-2019 соглашений почти на 180 миллиардов 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: ТАСС
На Петербургском международном экономическом форуме город заключил 27 соглашений. Как сообщает пресс-служба Смольного, общая сумма инвестиций составила 182,4 млрд рублей.
Например, соглашение с ОАО «РЖД» на 88 млрд рублей будет способствовать развитию железнодорожного транспорта в Петербурге. Планируется, что в городе появится высокоскоростная связь с пригородами Северной столицы, будут построены новые ветки, обновлен подвижной состав. Еще 10 млрд рублей будет вложено в строительство терминально-логистического центра Бронка.
Также известно, что минимум 20 млрд рублей будут направлены на строительство развязки, обеспечивающей примыкание ЗСД к Витебскому проспекту.
Еще в городе появится клинический онкологический диспансер за 10,6 млрд рублей, перинатальный центр за такую же сумму, и фармацевтические предприятия на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.
В рамках ПМЭФ-2019 также были подписаны соглашения о модернизации системы теплоснабжения города. ПАО ТГК-1 вложит в нее не менее 14 14 млрд рублей.
Подводя итоги ПМЭФ-2019, Александр Беглов отметил, что форум был успешным и эффективным. «Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции. Самое главное, что эти деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам — дороги, социальные объекты, сферу здравоохранения, энергетику, создание новых рабочих мест», — сказал Александр Беглов.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Александр Беглов , ТГК-1 , РЖД
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