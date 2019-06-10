Петербург заключил на ПМЭФ-2019 соглашений почти на 180 миллиардов

На Петербургском международном экономическом форуме город заключил 27 соглашений. Как сообщает пресс-служба Смольного, общая сумма инвестиций составила 182,4 млрд рублей.

Например, соглашение с ОАО «РЖД» на 88 млрд рублей будет способствовать развитию железнодорожного транспорта в Петербурге. Планируется, что в городе появится высокоскоростная связь с пригородами Северной столицы, будут построены новые ветки, обновлен подвижной состав. Еще 10 млрд рублей будет вложено в строительство терминально-логистического центра Бронка.

Также известно, что минимум 20 млрд рублей будут направлены на строительство развязки, обеспечивающей примыкание ЗСД к Витебскому проспекту.

Еще в городе появится клинический онкологический диспансер за 10,6 млрд рублей, перинатальный центр за такую же сумму, и фармацевтические предприятия на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.

В рамках ПМЭФ-2019 также были подписаны соглашения о модернизации системы теплоснабжения города. ПАО ТГК-1 вложит в нее не менее 14 14 млрд рублей.