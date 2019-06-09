Китай предупредил об ужасных последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, эту информацию компаниям сообщили на закрытых встречах 4 и 5 июня. В частности, на них были приглашены американские Microsoft и Dell, британская ARM, а также южнокорейские Samsung Electronics и Hynix.

Со стороны Китая на них присутствовали представители нацкомиссии по развитию и реформам, министерства коммерции и министерства промышленности и информатизации страны. Издание отмечает, что высокий уровень представителей указывает на то, что переговоры были санкционированы высшим руководством Китая.

«Сейчас это чрезвычайно деликатный шаг, потому что администрация [президента США Дональда] Трампа, используя тактику балансирования на грани войны, дестабилизировала все отношения: коммерческие и другие», — отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди.