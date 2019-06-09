Орешкин назвал метод решения конфликта вокруг ВТО

Единственное, чего удалось добиться на сегодняшнем заседании, — это получить в итоговом заявлении короткую строчку о том, что этим (проблемой апелляционного органа ВТО — прим.) нужно заниматься, и заниматься в соответствии с правилами ВТО, сказал он.

По словам Орешкина, США боролись с этой историей, но всем странам удалось их продавить, информирует ТАСС.

Министр подчеркнул, что это лишь маленький шажок по сравнению с тем, что еще предстоит сделать. Работы еще много, и вероятность того, что мы что мы достигнем положительного результата, очень низка

Ранее News.ru писал, что участники министерской встречи стран G20 по вопросам торговли и цифровой экономики обсудили реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Они сошлись во мнении, что ВТО необходимы перемены, и выразили готовность поднять этот вопрос на саммите G20 в Осаке.