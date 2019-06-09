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Мнучин назвал состояние экономики США более благоприятным, чем в Европе и Китае 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Состояние американской экономики по-прежнему является благоприятным и в этом существенно отличается от Европы, Китая и других стран мира. Такое мнение высказал в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNBC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, участвовавший в двухдневной встрече министров финансов и глав центробанков G20 в японской Фукуоке.
"Рост [экономики] США реально остается светлым пятном по сравнению с остальным миром", — заверил глава американского Минфина.
Он рекомендовал не сосредоточиваться на не внушающих большого оптимизма последних данных о безработице в США, отметив наличие "значительной волатильности" ряда показателей.
"Мы считаем, что рост [экономики] США по-прежнему весьма высокий", — сказал Мнучин.
"Мы [в большей степени] обеспокоены замедлением [экономического роста] в Европе, Китае и в других районах мира",
— добавил глава Минфина США, добавив, что "не видит никаких признаков рецессии" в Соединенных Штатах.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высказал мнение, что Соединенные Штаты не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.
"Еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов — и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведет к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке. И США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести",
— заявил он ТАСС в Цукубе, где в воскресенье проходит встреча министров торговли и цифровой экономики G20.
По мнению министра, странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают все стороны. "Если этого не произойдет, то, к сожалению, мир разбежится по своим углам", — добавил он.
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Комментарии
Экономика , Стивен Мнучин , Максим Орешкин , Казначейство США , Минэкономразвития , Минфин , ИТАР-ТАСС
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