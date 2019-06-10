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В кабмине РФ отметили дальновидность Швейцарии, не ставшей вводить санкции против России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В правительстве России ценят дальновидную и прагматичную политику Швейцарии, которая не стала вводить свои санкции против РФ. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"В последние годы ряд швейцарских официальных лиц, в том числе на уровне членов правительства, публично заявляли, что политика рестрикций в отношении России показала свою несостоятельность и контрпродуктивность, — подчеркнул он. — Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, что является дальновидным и прагматичным шагом".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник отправляется с двухдневным визитом в Женеву.
Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, представитель кабмина констатировал восстановительный рост показателей взаимной торговли. Так, в 2018 голу товарооборот достиг 7,4 млрд долларов (рост на 22% к уровню 2017 г.), в том числе российский экспорт составил 4,8 млрд долларов (рост на 23,8%), импорт — 2,6 млрд долларов (рост на 19%). По итогам первого квартала 2019 г. зафиксировано увеличение объемов двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 18% (1,7 млрд долл.).
"Имеется потенциал для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия", — добавил Приходько. По его словам, в России работает свыше 200 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — порядка 350 предприятий
с российским капиталом. "Швейцарскими производителями в нашей стране создано порядка 42 тыс. рабочих мест, — отметил представитель кабмина. — С 2014 г. ни одна из швейцарских фирм или компаний не приостановила свою деятельность в России".
По данным Банка России, сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в российской экономике составила по состоянию на 1 октября 2018 г. 11,9 млрд долл., российских в швейцарской — 18,2 млрд долл.
"О важности инвестиционного взаимодействия со Швейцарией свидетельствует тот факт, что в Координационный совет по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации входят 5 представителей крупных швейцарских концернов", — добавил Приходько.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Сергей Приходько , Правительство РФ
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