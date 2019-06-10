Сокращение рабочего дня признали нецелесообразным

Сокращать продолжительность рабочего времени или количество рабочих дней нецелесообразно. Это может быть невыгодно работникам: в таком случае они могут получить меньшую зарплату. Об этом News.ru сообщили во ВНИИ труда.

Отмечается, что от сокращения числа трудовых часов или дней не выиграют и работодатели: в настоящее время нет достаточных технологий для полной замены человеческого труда.

Как пояснили во ВНИИ, традиционно драйверами роста ВВП являются капитал (прежде всего, оборудование, инновационные технологии), состав и количество рабочей силы (чем больше людей занято, тем выше объём производства), мультифакторная производительность.

По оценкам экспертов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — News.ru), человеческий капитал на протяжении обозримого будущего будет являться одним из важных факторов производительности и роста ВВП, сокращение рабочего времени очевидно приведёт к сокращению объёмов производства, — сказали в организации.

Промышленная экономика «у станка» с 8-ми часовым рабочим днём в настоящее время уступила место экономике услуг и знаний, рассказали во ВНИИ. Меняются формы занятости. Люди, которые хотят высвободить своё время, становятся фрилансерами, самозанятыми, предпринимателями, дауншифтерами или выбирают гибкий график.

Причём для нового поколения работников баланс работа-жизнь — очень значимый фактор. Это показало и исследование ВНИИ труда.

Согласно данным опроса, проведённого в рамках совместного с Санкт-Петербургским университетом исследования социальных установок и диспозиций населения России в отношении новых форм занятости, 56% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет в ответе на вопрос о предпочтительном для них виде деятельности выбрали работу только на себя (предпринимателем, самозанятым, фрилансером), так как, по их мнению, такая занятость предоставляет возможность самостоятельно выбирать место выполнения рабочих функций, регулировать рабочее время и объём работы, — пояснили во ВНИИ.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов допустил, что в перспективе продолжительность рабочего дня может сократиться с восьми до шести часов.

Надо сокращать рабочий день, например, с восьми часов до шести часов. Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно для человека в нашей стране, — сказал Вострецов.

Вместе с тем, депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил включить в восьмичасовой трудовой день один час езды до рабочего места. Парламентарий полагает, что россияне фактически не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Поэтому фактически граждане работают по 10–11 часов вместо положенных восьми.

Воплощение же в жизнь предлагаемой идеи будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства, уверен Милонов.

В предпринимательском сообществе выступили против включения в трудовые часы времени, затрачиваемого россиянами на дорогу до места работы. Предполагается, что это может негативно повлиять на отрасль торговли и доступность продуктов для граждан.

Как следует из письма члена генерального совета, председателя комитета по торговле « Деловой России Алексея Фёдорова депутату Госдумы Виталию Милонову, оборот розничной торговли в стране в настоящее время составляет около 2561,1 млрд рублей в год (35% ВВП). Вместе с тем, в торговле занято свыше 12 млн человек — более 18% трудовых ресурсов. Поэтому любая проблема стабильного функционирования и роста сферы ретейла является ключевым риском для социальной и экономической стабильности страны.

В случае реализации инициативы рост издержек на оплату труда сотрудников торговых организаций составит более 30% и приведёт к существенному удорожанию розничной стоимости товаров и услуг для конечного потребителя, полагает представитель бизнес-сообщества.

По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, общемировая тенденция заключается в сокращении продолжительности рабочего дня. Кроме того, профсоюзы в целом выступают за такое сокращение при сохранении заработной платы.