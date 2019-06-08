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На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей 

Парламентская газета 8 июня 2019
Фото: ТАСС
В рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года было заключено 650 соглашений, не составляющих коммерческую тайну, на сумму 3,1 триллиона рублей. Такое количество является рекордным, заявил советник Президента России, зампред оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передаёт ТАСС.
Он рассказал, что в этом году форум стал самым масштабным по числу и составу участников. Мероприятие посетили более 19 тысяч участников из 145 стран. При этом 1,3 тысячи из них «на уровне первых руководителей». На форум приехали главы семи стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.
Самой крупной делегацией на ПМЭФ-2019 оказалась китайская — 1072 человека. На втором месте представители США — 520 человек. Среди других крупных делегаций — французская, японская, немецкая, швейцарская, британская.
Бизнес на мероприятии представили 1,3 тысячи зарубежных и 2,5 тысячи российских компаний. Освещали работу ПМЭФ-2019 4,8 тысячи представителей СМИ из разных стран. Партнёрами форума стали 148 компаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. В рамках ПМЭФ лидеры государств, министры, законодатели, руководители российских и иностранных компаний, учёные встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Цзиньпин Си , Антон Кобяков , ИТАР-ТАСС
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