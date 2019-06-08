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Калужская область на ПМЭФ заключила соглашения на 17 млрд рублей 

ТАСС 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Калужская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашений на общую сумму 17 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава региона Анатолий Артамонов.
"Есть соглашения конкретные, о реализации, где практически приступили, а есть соглашения о намерениях … на общую сумму в 17 млрд рублей. Это примерно наш годовой объем", — сказал он.
По словам Артамонова, соглашения подписаны в сферах металлургической промышленности, энергетического машиностроения, фармацевтической отрасли.
Например, компания "Фуди" вложит около 600 млн рублей в строительство завода по производству макарон с сырными соусами, операторы мобильной связи "МегаФон" и МТС, Евразийский банк развития помогут реализовать проекты в сфере цифровизации городского хозяйства, развития цифровой экономики и облачных сервисов. Будут реализованы соглашения с госкорпорациями: "Росатом", с которой Обнинск подписал соглашение о совместном создании благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что поможет привлечь в город более 3 млрд рублей на основе концессионных соглашений; "Ростех", который совместно медицинским радиологическим научным центром им. А. Ф. Цыба и чешской компанией Proton Therapy Development s. r. o. создаст в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний.
В пресс-службе правительства региона отметили, что стенд Калужской области посетили около 1 тыс. участников форума — руководители российских и зарубежных компаний, институтов развития, госструктур, общественных объединений, образовательных центров, бизнесмены, представители делегаций российских регионов.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Мегафон , Ростех , МТС , Росатом , ИТАР-ТАСС
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