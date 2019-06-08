Калужская область на ПМЭФ заключила соглашения на 17 млрд рублей

Калужская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашений на общую сумму 17 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава региона Анатолий Артамонов.

"Есть соглашения конкретные, о реализации, где практически приступили, а есть соглашения о намерениях … на общую сумму в 17 млрд рублей. Это примерно наш годовой объем", — сказал он.

По словам Артамонова, соглашения подписаны в сферах металлургической промышленности, энергетического машиностроения, фармацевтической отрасли.

Например, компания "Фуди" вложит около 600 млн рублей в строительство завода по производству макарон с сырными соусами, операторы мобильной связи "МегаФон" МТС , Евразийский банк развития помогут реализовать проекты в сфере цифровизации городского хозяйства, развития цифровой экономики и облачных сервисов. Будут реализованы соглашения с госкорпорациями: "Росатом" , с которой Обнинск подписал соглашение о совместном создании благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что поможет привлечь в город более 3 млрд рублей на основе концессионных соглашений; "Ростех" , который совместно медицинским радиологическим научным центром им. А. Ф. Цыба и чешской компанией Proton Therapy Development s. r. o. создаст в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний.

В пресс-службе правительства региона отметили, что стенд Калужской области посетили около 1 тыс. участников форума — руководители российских и зарубежных компаний, институтов развития, госструктур, общественных объединений, образовательных центров, бизнесмены, представители делегаций российских регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.