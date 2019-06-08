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Посол Швеции в России: шведские компании на ПМЭФ заключили ряд крупных соглашений 

ТАСС 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Шведские и российские компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд крупных контрактов, в частности, в области инноваций и беспилотного транспорта. Об этом сообщил ТАСС посол Швеции в России Петер Эриксон на полях форума.
"Самое главное здесь, это что наше присутствие и со стороны правительства Швеции, и со стороны шведских фирм, предприятий, это часть продолжающегося процесса, который начали давно и будет продолжаться, мы надеемся, долго, — сказал Эриксон. — Именно здесь некоторые соглашения были подписаны. Это большие сделки, много денег.
В качестве примера он привел договор в сфере беспилотного движения грузовиков между Москвой и Санкт-Петербургом, со шведской стороны подписантом выступила компания Volvo.
"Это и сотрудничество по инновациям, инновационные центры в Сколково, это и Сбербанк, разные российские предприятия и так далее, — резюмировал посол. — Так что соглашение есть, но самое главное, что руководители около 10 шведских компаний были здесь. Конечно, это потому, что они хотят развивать свой бизнес в России".
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Сбербанк России
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