Посол Швеции в России: шведские компании на ПМЭФ заключили ряд крупных соглашений

Шведские и российские компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд крупных контрактов, в частности, в области инноваций и беспилотного транспорта. Об этом сообщил ТАСС посол Швеции в России Петер Эриксон на полях форума.

"Самое главное здесь, это что наше присутствие и со стороны правительства Швеции, и со стороны шведских фирм, предприятий, это часть продолжающегося процесса, который начали давно и будет продолжаться, мы надеемся, долго, — сказал Эриксон. — Именно здесь некоторые соглашения были подписаны. Это большие сделки, много денег.

В качестве примера он привел договор в сфере беспилотного движения грузовиков между Москвой и Санкт-Петербургом, со шведской стороны подписантом выступила компания Volvo.