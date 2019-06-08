Уникальный продукт. Подмосковье презентовало на ПМЭФ онлайн-калькулятор мер поддержки для бизнеса

В Московской области заработал онлайн-калькулятор мер поддержки инвестпроектов. Платформа создана в рамках обновления информационного портала. Об это рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе работы стенда Московской области на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это новый продукт, в своем роде уникальный, который делает еще один хороший шаг в сторону цифровизации и предоставления удобного доступа к информации для инвесторов в Московской области, — рассказал Вадим Хромов. — «Для того, чтобы понять, какие меры поддержки и возможности для инвесторов есть в регионе, надо проанализировать все законодательство. Мы сделали простой продукт, где за восемь кликов можно получить список тех мер, которые относятся к конкретному проекту. Калькулятор позволяет быстро получить и направить по системе обратной связи заявку менеджеру проекта, который проведет консультацию и ответит на дополнительные вопросы».

Для работы в программе необходимо указать, являетесь ли вы производителем товаров или предлагаете услугу, сектор экономики и место строительства объекта, предполагаемый или проведенный объем инвестиций, сроки работ.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках сессии «Технологический рывок и компетенции XXI века. Формирование экосистем для обеспечения технологического рывка» на ПМЭФ-2019 Вадим Хромов отметил, что в России необходимо создавать специальную экосистему, воспитывать культуру ведения технологического бизнеса, помогать нашим стартапам выходить на мировые рынки.