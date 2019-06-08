В Московской области заработал онлайн-калькулятор мер поддержки инвестпроектов. Платформа создана в рамках обновления информационного портала. Об это рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе работы стенда Московской области на Петербургском международном экономическом форуме.
«Это новый продукт, в своем роде уникальный, который делает еще один хороший шаг в сторону цифровизации и предоставления удобного доступа к информации для инвесторов в Московской области, — рассказал Вадим Хромов. — «Для того, чтобы понять, какие меры поддержки и возможности для инвесторов есть в регионе, надо проанализировать все законодательство. Мы сделали простой продукт, где за восемь кликов можно получить список тех мер, которые относятся к конкретному проекту. Калькулятор позволяет быстро получить и направить по системе обратной связи заявку менеджеру проекта, который проведет консультацию и ответит на дополнительные вопросы».
Для работы в программе необходимо указать, являетесь ли вы производителем товаров или предлагаете услугу, сектор экономики и место строительства объекта, предполагаемый или проведенный объем инвестиций, сроки работ.
Источник фото: телеканал «360»
В рамках сессии «Технологический рывок и компетенции XXI века. Формирование экосистем для обеспечения технологического рывка» на ПМЭФ-2019 Вадим Хромов отметил, что в России необходимо создавать специальную экосистему, воспитывать культуру ведения технологического бизнеса, помогать нашим стартапам выходить на мировые рынки.
«В Московской области созданы образовательные центры, детские лицеи, формируется система поддержки выпускниками вузов проектов, созданных студентами. Кроме того, работает система дуального образования с предприятиями — когда школьники, сдавшие хорошо ЕГЭ по физике и математике, принимаются на работу. Развиваются восемь наукоградов, которые будут готовить молодежь и создавать для них комфортную среду», — заключил Хромов.