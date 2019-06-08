ПМЭФ-2019: тигры, обезьяна и искусственный интеллект

Участники Петербургского международного экономического форума уже привыкли, что главной темой дискуссий в России в последние годы являются санкции, но в этот раз о них вспоминали редко, то ли потому что не было новых ограничений прямо перед форумом, как это бывало раньше, то ли потому что нашлись вопросы поважнее. Главной темой глобальной повестки стала торговая война США и Китая, а внутренняя повестка была посвящена поиску стимулов и угроз для экономического роста в России.

Президент РФ Владимир Путин , отвечая на вопрос модератора пленарной сессии о том, на чьей стороне выступает Россия в схватке за глобальное экономическое первенство, процитировал китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и сморит, чем это закончится".

Впрочем из дальнейшего выступления стало понятно, какую позицию занимает "обезьяна": российский лидер призвал обе стороны прекратить драку и начать выстраивать отношения со всеми странами на основе взаимного уважения и равноправия.

"Где наше место? В борьбе за справедливые и демократические принципы развития международных экономических связей", — заявил Путин.

СТАРАЯ МОДЕЛЬ

Глобальная экономика стоит на пороге перемен: международная торговля больше не является главным двигателем ее роста, а новый двигатель — технологии — пока не заработал в полную силу, отметил Путин. По его словам, ситуация усугубляется тем, что крупнейшая экономика мира в лице США хочет любой ценой сохранить лидерство, поэтому использует запрещенный прием — торговые ограничения в отношении других стран.

Такое поведение вредит всем, поэтому странам нужно создать новую систему правил, которые будут лучше отвечать современным реалиям и будут неукоснительно соблюдаться, предложил Путин. Гости форума, главным из которых был председатель КНР Си Цзиньпин , в целом с этим согласились.

"Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля… Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры", — сказал китайский лидер.

"Я могу понять торговую войну между США и Китаем, я понимаю такую войну США с Россией, но не могу понять торговой войны между США и Европой. Когда в прошлом году в мае началось это противостояние, некоторые европейские лидеры были настолько разочарованы, что стали даже говорить о том, что Европа должна взять свою безопасность в свои собственные руки", — возмущался президент Болгарии Румен Радев

Официальных представителей властей США на форуме не было, и возражать было некому. Даже американский посол в Москве отказался приехать, объяснив, что таким образом он протестует против ареста американского инвестора Майка Калви.

А генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша , кажется, больше волновало состояние казны самой организации, нежели разногласия ее членов. Выступая на открытии форума, Гутерреш призывал лидеров государств не забывать об уплате своих взносов. Таким образом он проиллюстрировал тезис Путина о том, что существующие международные институты, такие как ВТО и ООН, не соответствуют вызовам эпохи, и их эффективность необходимо повышать.

ОПАСНОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ

Год назад, выступая на ПМЭФ, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сравнил российскую экономику с тигром, который никак не может решить, куда ему прыгать. Теперь, по его словам, "тигр вроде как прыгнул — нам представили национальные проекты, мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели".

"С другой стороны, у меня скорее ощущение, что тигр замер в прыжке. Он еще в каком-то странном состоянии", — сказал Кудрин, предположив, что что-то мешает. Одну из помех некоторые участники форума, как ни странно, нашли как раз в национальных проектах.

Национальные проекты при отсутствии структурных изменений в российской экономике могут нанести ей вред, как обилие еды больному, заявил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов . Он пояснил, что нацпроекты — это прежде всего расходы. "А расходы без структурных изменений как минимум менее эффективны, как максимум — они могут быть вредны, в том числе тем, что они скрывают настоящие проблемы", — сказал бывший замминистра экономического развития.

"Нацпроекты даже при выстраивании эффективного менеджмента со стороны государства — это большой вызов", — заявила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Опасность, по ее словам, заключается в том, что власти могут потратить на них слишком много денег из бюджета, чем сведут на нет многолетние усилия ЦБ по борьбе с инфляцией.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов добавил, что государственные вливания могут ненадолго оживить экономику, но добиться стабильного роста с их помощью не получится. "Мы только на самом деле раскручиваем национальные проекты", — сказал он, отметив, что этот процесс будет медленным.

Другие риски выступавшие нашли уже за пределами экономики. Так, Шаронов напомнил, что еще в 2004 году Герман Греф , будучи министром, "получил, мягко скажем, замечание за вывод, который содержался в проекте программы, о том, что экономические проблемы коренятся вовне экономической сферы". Однако этот вывод, по словам Шаронова, можно повторить снова.

КАМНИ В ОГОРОД

Минфина. Говоря о неэкономических преградах для роста, участники форума имели в виду, прежде всего, правоохранительную и судебную системы России. Глава Счетной палаты РФ даже предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост. По мнению Кудрина, они влияют на бизнес-климат не меньше Минэкономразвития

"На стратегической сессии правительства, где члены правительства участвовали в рабочей группе по экономическому развитию, больше всего набрало популярность предложение — мера о создании новых KPI для силовых структур, которые бы отражали экономические достижения. Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность — достижение экономического потенциала", — заявил Кудрин.

Законы в России, по словам ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Мау, всегда были плохого качества, но это компенсировалось необязательностью их исполнения. Теперь же, заявил он, правила игры постоянно пересматриваются, причем нередко — задним числом, любая ошибка трактуется как преступление, а не исполнить законы стало трудно, "потому что всегда придут и объяснят". "Это, несомненно, тормоз", — сказал Мау.

Неожиданную защиту правоохранительные органы нашли в лице бизнес-омбудсмена Бориса Титова , который заявил, что нельзя валить на них все неудачи. Он считает, что главные тормоза для экономики все же остаются в сфере ответственности экономического блока правительства и ЦБ.

"Как омбудсмен я все время езжу по стране, встречаюсь с разными предпринимателями — и малыми и средними, и производственными. И я должен сказать, что нельзя все сваливать на правоохранительные органы", — сказал Титов в ходе делового завтрака Сбербанка.

"Нельзя говорить о росте ВВП, росте инвестиций, если у вас рост налогов плюс 2% НДС, когда у вас профицит бюджета под 3 триллиона рублей. Нельзя говорить о том, что будут в России инвестиции, если у нас тарифы растут на базовые продукции естественных монополий двухзначными цифрами, и никак не можем мы реализовать реформу установления этих тарифов. Нельзя говорить о том, что будет рост ВВП, если у нас процентная ставка в одно время вообще была самой высокой", — заявил омбудсмен.

НЕ ВОРУЙ

Ярким примером безответственного поведения силовиков, по мнению Кудрина, является история находящегося под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви . Его арест стал настоящим шоком для российской экономики и спровоцировал отток капитала из страны, считает глава Счетной палаты.

Калви мог стать звездой ПМЭФ, если бы смог приехать на форум в электронном браслете. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется сделать это, и интрига о его возможном прибытии сохранялась до середины второго дня форума, когда адвокаты бизнесмена сообщили, что приехать он не сможет.

Несмотря на физическое отсутствие, Калви все равно стал одним из основных участников форума — о нем вспоминали почти на каждой сессии, а министр экономического развития Максим Орешкин даже слегка поссорился с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым , поспорив о том, кто из них раньше публично высказался в поддержку Калви.

Впрочем первый вице-премьер Силуанов осудил такие споры, напомнив, что подробности этого дела пока до конца не ясны. "Знаете, как некоторые коллеги говорят: "Ты высказался за свободу Калви? Нет? Значит ты, типа того, что не демократ, не приверженец принципов свободы. " Но это же не так", — сказал Силуанов журналистам.

Вопрос о судьбе Калви задавали и Путину. Президент РФ отказался вмешиваться напрямую, но выразил надежду, что расследование будет прозрачным и понятным, а решение — справедливым, и пообещал проследить за этим. Он признал, что ответственность за экономические преступления надо смягчать, и дал предпринимателям простой совет: "Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом".

НИГИЛИЗМ И РАЗВРАТ

Силуанов, в отличие от других выступавших, вовсе не стал искать объяснений для экономических неудач. Он заявил, что власти и так делают для бизнеса все, что могут. По его словам, бизнес чувствует себя в России прекрасно, его прибыли растут, а причиной отказа инвестировать средства в экономику является нигилизм.

"У нас по-прежнему существует, особенно у бизнеса, нигилизм в своих действиях, все плохо. У Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП — ред.) — крупный бизнес, огромные прибыли имеют. Прошлый год, в этом году прибыль растет, прет просто на глазах. У Репика (глава "Деловой России", представляющей частные несырьевые компании — ред.) бизнес вообще супермаржинальный", — заявил Силуанов.

Он напомнил, что для малого и среднего предпринимательства создаются новые режимы, льготы, но бизнес не ценит этого и предпочитает работать по старинке. "Заработал — за границу, заработал — в офшор. Там вроде как поспокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке", — пояснил Силуанов.

Другие предприниматели, по его словам, просто ждут льготы, отказываясь инвестировать без них. "Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции, не хочу", — пересказал их позицию первый вице-премьер.

Глава РСПП Александр Шохин с этим не согласился. По его мнению, правительство обязано прикладывать больше усилий, чтобы сделать еще более привлекательным участие в национальных проектах.

"Нужны ли льготы? Сегодня на завтраке Сбербанка Антон Германович (Силуанов — ред.) сказал, что мы развратили бизнес, уже и так много льгот есть, все просят льготы. На самом деле, бизнес особо льгот не просит", — сказал Шохин. Главное, что нужно предпринимателям, по его словам, это стабильные и честные правила игры.

ВОЗДУХ И КОНФЕТЫ

Российские предприниматели, действительно, могут добиться впечатляющих успехов как на внутреннем рынке, так и на зарубежных, если используют все имеющиеся возможности и вовремя займут подходящую нишу, рассказал директор по связям с государственными органами " Alibaba Россия" Сергей Лебедев . Он привел пример — российские конфеты и даже алтайский воздух в баллонах стали хитом продаж в Поднебесной.

Лебедев считает, что в РФ уже достаточно сделано для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в продвижении его продукции на китайский рынок. "На самом деле все можно, но в некоторых случаях это очень дорого", — отметил он.

Правда, воздуха и конфет для глобального прорыва недостаточно, в новой экономике достойное место может занять только страна, добившаяся успеха в цифровых технологиях. А здесь роль государства чрезвычайно значима, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Так, по его словам, технологии, которые лежат в основе самого популярного в мире смартфона, в основном изобретены частными компаниями, однако необходимые для этого исследования были профинансированы по большей части из государственных средств. Кроме того, страны, лидирующие на мировом технологическом рынке, а это США и Китай, имеют и самые большие в мире государственные расходы на НИОКР.

В том, что технологического прорыва без поддержки не будет, уверен и глава государства. На форуме Путин заявил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

"Наша задача — быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв", — сказал президент. Он предложил российским компаниям стать головными партнерами государства в области создания передовых технологических решений и заявил, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку.

В ЗОНЕ ПУЗЫРЕЙ

Ощутимые препятствия для роста экономики, по мнению участников форума, есть и в финансовой сфере. Правда в этот раз спикеры жаловались не на ЦБ с его ставками и высокими требованиями к банкам, а на население, которое берет больше кредитов, чем может себе позволить.

"Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы "пузыря" в потребительском кредитовании", — заявил на одной из сессий глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Если ничего сейчас не делать, к 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", — считает он.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина никаких рисков финансовой стабильности из-за темпов роста потребительского кредитования пока не увидела. "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", — заявила она.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Конечно, надо думать об этом. Первопричина, почему люди идут за кредитами, — это люди с низкими доходами, это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы", — добавила глава ЦБ.