На ПМЭФ Крым подписал соглашение на 1 млрд рублей

Документ, подписанный Аксеновым и финдиректором ООО "Атлант" Александром Бурыловым, предусматривает строительство завода по изготовлению плит для домостроения "Атлант" на территории полуострова, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службы главы региона.

Известно, что инвестиционный объем по этому проекту составляет более 1,1 млрд рублей, в ходе реализации проекта предусматривается создание порядка 150 рабочих мест.