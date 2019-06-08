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На ПМЭФ Крым подписал соглашение на 1 млрд рублей 

Новый Крым 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Документ, подписанный Аксеновым и финдиректором ООО "Атлант" Александром Бурыловым, предусматривает строительство завода по изготовлению плит для домостроения "Атлант" на территории полуострова, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службы главы региона.
Известно, что инвестиционный объем по этому проекту составляет более 1,1 млрд рублей, в ходе реализации проекта предусматривается создание порядка 150 рабочих мест.
Кроме того, в рамках ПМЭФ между Госсоветом Республики Крым и правительством Москвы подписана программа сотрудничества на 2019-2023 годы в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
Новый Крым: последние новости
На ПМЭФ Крым подписал соглашение на 1 млрд рублей МЧС Крыма представило итоги недели Республика Крым участвует в ПМЭФ-2019
Экономика , ПМЭФ-2019 , Правительство Москвы , РИА Новости
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