Промпроизводство в Великобритании в апреле упало на 2,7%, хуже прогноза

Объем промышленного производства в Великобритании в апреле упал на 2,7% по сравнению с мартом, а в годовом выражении — на 1%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,7% к марту и вырос на 1% в годовом исчислении.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении снизился на 3,9%, в годовом — на 0,8%. Ожидалось, что в месячном выражении показатель сократился на 1,1%, а в годовом — вырос на 2,2%.