Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
17.06 – 24.06
$
64.50
73.27
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Промпроизводство в Великобритании в апреле упало на 2,7%, хуже прогноза 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Объем промышленного производства в Великобритании в апреле упал на 2,7% по сравнению с мартом, а в годовом выражении — на 1%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,7% к марту и вырос на 1% в годовом исчислении.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении снизился на 3,9%, в годовом — на 0,8%. Ожидалось, что в месячном выражении показатель сократился на 1,1%, а в годовом — вырос на 2,2%.
Прайм: последние новости
Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США Силуанов объяснил, что "тянет" реальные доходы населения вниз Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с РФ к 2018 году показал конкретные результаты
Экономика , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия настроилась на резкий обвал цен на нефть25
Ужесточились правила открытия магазинов в домах
Трамп: Китаю «придется» заключить соглашение с США2
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян11
Найдена самая дорогая квартира России
Видео
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение