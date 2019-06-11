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Власти Крыма назвали причины роста инвестиционной привлекательности полуострова 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Республика Крым представила свой инвестпотенциал и подписала соглашения почти на 1,6 миллиарда рублей в ходе Петербургского экономического форума.
Среди инвесторов популярностью пользуются проекты в санаторно-курортной и туристической сферах.
Власти полуострова также уделяют внимание созданию индустриальных парков для развития производств, передает rueconomics.ru.
Власти Крыма отмечают, что главным фактором улучшения инвестиционного климата стала матричная система кураторства над проектами. Каждый инвестиционный проект сопровождает персональный менеджер, а курирует процесс представитель исполнительных органов власти.
Подобный подход позволяет быстро решать проблемные моменты, привлекать административные ресурсы.
— Это индивидуальный подход: инвестор понимает, что он не один и помощь всегда будет оказана, — отметил в комментарии ФБА "Экономика сегодня" генеральный директор корпорации развития республики Крым Наиль Габбасов.
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Комментарии
Экономика , ФБА "Экономика сегодня"
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