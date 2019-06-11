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МИД Китая ответил на угрозы США ввести новые пошлины 

RT на русском 47 минут назад
Китай не хочет торговой войны, но и не боится её, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на китайские товары.
По его словам, если Вашингтон готов к равноправным консультациям, то дверь Пекина открыта.
«Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы дадим решительный ответ и будем биться до последнего», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что пока не знает, планирует ли председатель КНР Си Цзиньпин встречаться с Трампом на G20 в Японии.
Ранее американский лидер заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».
RT на русском: последние новости
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Экономика , Видео , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости
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