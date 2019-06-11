МИД Китая ответил на угрозы США ввести новые пошлины

Китай не хочет торговой войны, но и не боится её, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на китайские товары.

По его словам, если Вашингтон готов к равноправным консультациям, то дверь Пекина открыта.

«Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы дадим решительный ответ и будем биться до последнего», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока не знает, планирует ли председатель КНР Си Цзиньпин встречаться с Трампом на G20 в Японии.

Ранее американский лидер заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».