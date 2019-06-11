Как может измениться монетарная политика ЦБ в июне

Всё больше аналитиков и экономистов ожидают снижения ключевой ставки уже 14 июня 2019 года, на заседании совета директоров Центробанка по монетарной политике. Смягчение будет незначительным — всего на 0,25 процентного пункта, то есть стоимость денег в экономике России опустится до 7,5% годовых, единогласны опрошенные News.ru специалисты. Между тем, всё чаще звучат разговоры и о втором снижении ключевой ставки до конца года — до 7,25%. Так считают уже 46% опрошенных. Основная причина для такого оптимизма — замедление скорости роста цен в стране, рассуждают аналитики.

Снижение ключевой ставки ЦБ произойдёт уже на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике, которое состоится 14 июня. Индикатор опустится на 25 базисных пунктов — до 7,5%, прогнозирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. С декабря 2018-го она держится на уровне 7,75%.

Сигнал о данном понижении ставки со всеми оговорками уже неоднократно посылался рынку в ходе различных выступлений официальных лиц Банка России, включая его председателя, — отмечает эксперт.

Так, Центробанк впервые указал на возможное снижение ключевой ставки в ближайшее время ещё в I квартале этого года, а затем уже дважды писал в пресс-релизах, что может смягчить монетарную политику во II-III кварталах 2019-го.

Можно видеть существенную вероятность для снижения ключевой ставки Банка России в ближайшую пятницу, солидарен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . У Центробанка сейчас достаточно места для такого манёвра, убеждён он. Так, проинфляционные риски находятся под контролем, российские финансовые рынки сохраняют толерантность к внешним понижательным движениям, а санкционная пауза в отношении России продолжается, уточняет эксперт.

Но основными драйверами снижения ставки выступают замедление темпов роста инфляции, а также отсутствие внешних шоков, уточняет Максим Тимошенко. Колебания цен на нефтяном рынке оказывают ограниченное влияние на рубль, что тоже является фактором в пользу смягчения монетарной политик регулятора. Высокий спрос на отечественный долг — на облигации федерального займа (ОФЗ) у иностранных инвесторов лишь подтверждает ожидания скорого снижения ставки. Так, по данным самого ЦБ, доля вложений нерезидентов в российские бумаги на 28 мая этого года составляла 29,4% против 24% в январе.

Не помешает Центробанку и отказ правительства продлевать после 1 июля соглашение с нефтяными компаниями о поддержании цен на бензин, убеждён главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов . По его мнению, влияние возможного роста стоимости этого топлива не существенно с точки зрения монетарной политики, поэтому сохраняется прогноз снижения ключевой ставки в июне до 7,5%, рассуждает он.

При прочих благоприятных условиях возможны два раунда смягчения денежно-кредитной политики в 2019 году, добавляет Максим Тимошенко из «Русского Стандарта». К концу 2019 года ЦБ может опустить ключевую ставку до 7,25%, прогнозирует он.